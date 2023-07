TikTok Music, come funziona la piattaforma di streaming musicale che fa concorrenza a Spotify e Apple

Balletti e challenge hanno già influenzato le classifiche musicali di tutto il mondo. Ora TikTok punta anche a imporsi come regina delle piattaforme streaming, un campo per ora dominato da Spotify, Apple Music e Amazon Music. Il popolare social cinese, nato nel 2016 come piattaforma di video sharing, ha la musica nel suo dna e ora avrà anche il suo canale diretto per ascoltare, scaricare e condividere brani. Come riporta TechCrunch, TikTok Music è un servizio in abbonamento, per ora disponibile solo in Indonesia e Brasile, ma è facile immaginare che, dopo un periodo di prova, verrà lanciato sul mercato mondiale. Gli utenti possono sincronizzarlo con i propri account TikTok e comprende i cataloghi delle maggiori case discografiche, tra cui Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music. Il servizio permette di riprodurre versioni complete di brani virali sulla piattaforma, avere consigli musicali personalizzati, accedere ai testi in tempo reale, creare playlist collaborative con gli amici, importare la propria libreria musicale e trovare brani tramite la ricerca dei testi. Il servizio include anche una funzionalità simile a Shazam, in grado di identificare la musica che si sta ascoltando, e un’area in cui gli utenti possono interagire commentando i brani. Il servizio nei paesi in cui è stato lanciato costa circa 3 dollari, solo in abbonamento – nessuna funzione gratis con pubblicità – e prevede un periodo di prova gratis di un mese.

