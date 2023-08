Londra, caos a Oxford Street: tafferugli e arresti dopo alcuni TikTok che incitavano ai saccheggi – Il video

Mercoledì scorso il caos ha dominato Oxford Street, nel pieno centro di Londra. La via dello shopping della capitale del Regno Unito è stata teatro di tafferugli, scontri e arresti: nove persone sono state portate via dalla polizia, altre 34 sono state fatte allontanare. Tra di loro, anche il popolare creator Mizzy, diciottenne noto al popolo del web per alcuni scherzi di dubbio gusto, che ha tuttavia negato ogni coinvolgimento nei saccheggi. La baraonda sembrerebbe essere stata causata da alcuni contenuti diffusi via TikTok: in una serie di video, gli utenti invitavano i giovanissimi a derubare alcuni negozi. “Oxford Circus JD robbery”: questo l’hashtag che accompagnava l’appuntamento, fissato per le tre del pomeriggio davanti al negozio di articoli sportivi JD Sports e altre attività della zona. Qualcuno consigliava di indossare guanti e passamontagna, altri suggerivano di non portare armi e di astenersi se non in grado di correre.

Invito che sembrerebbero aver raccolto centinaia di ragazzi, fino al punto che il traffico è stato bloccato per alcuni minuti e più di un’attività ha scelto di abbassare le serrande.

I saccheggi incoraggiati via social erano stati in parte previsti dalle autorità: la presenza della polizia era stata rafforzata nell’area, e il sindaco Sadiq Khan aveva avvertito le persone di tenersi alla larga dalla zona. Anche la ministra dell’Interno britannica Suella Braverman è intervenuta, mostrando i muscoli: «Non possiamo permettere che il tipo di illegalità visto in alcune città americane arrivi nelle strade del Regno Unito. La polizia ha il mio pieno appoggio per fare tutto il necessario per garantire l’ordine pubblico. I responsabili devono essere braccati e rinchiusi».

Il riferimento è ad alcuni episodi verificatisi a Manhattan, dove migliaia di persone si sono radunate a Union Square Park. Una folla richiamata da un annuncio dello youtuber Kai Cenat, che aveva promesso di regalare trecento console PlayStation 5 a chi si fosse presentato.

Leggi anche: