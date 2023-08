L’esodo di Ferragosto tra afa e bollino nero: le code in autostrada e i rallentamenti agli imbarchi

Parte il grande esodo di ferragosto. Sotto l’afa, con il bollino nero e traffico sostenuto su strade e autostrade. In previsione dell’aumento dei flussi, l’Anas – la società del Polo infrastrutturale del gruppo Fs Italiane – ha confermato la riduzione del numero di cantieri attivi: 811 quelli sospesi fino al primo week-end di settembre. Secondo un’indagine di Coldiretti/Ixè, quasi un italiano su due (il 48%) ha deciso di trascorrere il 15 agosto fuori casa, mettendosi in viaggio per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna. Il 20%, invece, lo trascorrerà a casa; per il 31% si tratta di un giorno come un altro. Il restante 1%, infine, non sa cosa farà. Tuttavia, i circa 20 milioni di turisti che hanno scelto la settimana di ferragosto per mettersi in viaggio devono fare i conti con i disagi legati al traffico lungo le principali direttrici italiane.

La situazione sull’«Autostrada del Mediterraneo»

Per chi si è messo in viaggio verso le località del Sud, oltre all’afa, ci sono ancora disagi da calcolare sulla A2 dove sono previsti rallentamenti e code agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia. Circa tre ore, infatti, i tempi di attesa. Traffico intenso, ma al momento scorrevole, invece sui principali itinerari turistici e, in particolare, lungo le dorsali Tirrenica, Adriatica e Jonica; le autostrade che collegano Palermo e Catania e il capoluogo siculo con Mazara del Vallo; la strada statale “Carlo Felice” in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

Stessa situazione per l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia. Traffico sostenuto, inoltre, al nord nei Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto. Tra le diverse situazioni di disagio per gli automobilisti in movimento per le vacanze di Ferragosto si segnala un’ora di attesa al traforo del Monte Bianco al km 11.8 in direzione di Chamonix.

L’incidente in autostrada fra Anagni e Colleferro

Permangono code a tratti in direzione di Napoli, ma è stato risolto l’incidente avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso il capoluogo campano che ha visto coinvolte sette autovetture. Lo ha reso noto Autostrade, aggiungendo che il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. In totale, fa sapere la società, sono tre gli incidenti e una dozzina di veicoli coinvolti della mattinata di oggi, sabato 12 agosto, sulle strade ed autostrade che attraversano la provincia di Frosinone, prese d’assalto dall’ondata di vacanzieri. Gli incidenti hanno determinato code e rallentamenti, tutti in direzione di Napoli.

Afa e caldo protagonisti della settimana di Ferragosto

Sul fronte delle alte temperature, nei prossimi giorni torneranno afa e caldo, protagonisti in Italia con l’Anticiclone che resterà almeno fino al 20 agosto. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ILMeteo.it, ne conferma l’avanzata, senza soste, e l’arrivo del caldo nordafricano su tutto il Centro-Nord entro il weekend. Al Sud, invece, la fiammata africana arriverà solo da metà della prossima settimana. Nelle prossime ore le città più calde saranno Bolzano, Firenze e Prato con 35°C; poi Agrigento, Ferrara, Grosseto, Pavia e Pistoia con 34°C; Alessandria, Asti, Bologna, Livorno, Lucca, Oristano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Roma e Terni con 33°C. Nella giornata di domenica 13 agosto, il termometro salirà ancora leggermente, con picchi di 36 gradi a Bolzano, Firenze e Prato, poi i 35° – con afa – colpiranno ancora il Centro-Nord, mentre al Sud la città più calda sarà Caserta con 33°C.

