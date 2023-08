Roma, rissa tra netturbini e vigili a Piazza di Spagna: «Mi hai messo le mani addosso, sei un verme»

A Roma è scontro aperto tra netturbini e vigili. Almeno tra due gruppi appartenenti all’una e all’altra categoria, che la scorsa settimana, a Piazza di Spagna, si sono resi protagonisti di un diverbio che per poco non si è trasformato in rissa. Erano le due di notte, quando – come ricostruisce Il Messaggero – una squadra di addetti Ama ha incrociato una pattuglia dei vigili urbani, in servizio di nel turno di notte. Non è chiaro cosa sia stato a infiammare gli animi, ma subito dopo aver parcheggiato l’auto di servizio i due gruppi hanno iniziato a discutere animatamente. La scena, avvenuta al cospetto di pochi turisti nella piazza semi deserta, è stata immortalata in un video successivamente diffuso sui social. In esso si vede uno degli spazzini che grida a un agente: «Levati, stai fermo. Mi hai messo le mani addosso sei un verme. Vai a lavorare». L’intervento dei rispettivi colleghi ha evitato che la situazione degenerasse in rissa. Ma l’astio rimane, e sia i vigili urbani coinvolti che i colleghi della municipalizzata si sono detti disposti a procedere per vie legali. «I colleghi coinvolti» dicono gli agenti, sono pronti a procedere con la denuncia. Lo stesso, confermano però i netturbini: «La squadra coinvolta nella discussione vuole che si faccia chiarezza».

