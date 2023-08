Bimbo di 3 anni annega nella piscina di casa, indagata la nonna per omicidio colposo

Un bambino di tre anni è morto annegato nella piscina di casa a Santa Venerina, in provincia di Catania. Il piccolo era assieme a un’altra bambina, mentre la nonna materna si trovava poco distante in cucina. Il bambino dopo la caduta nella piscina sarebbe morto in pochi centimetri d’acqua. La nonna avrebbe provato a soccorrerlo, ma quando si è accorta dell’accaduto il piccolo era già morto. La procura di Catania ha iscritto la donna nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Un atto dovuto spiegano gli inquirenti per procedere con l’autopsia.

