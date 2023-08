Etna, lo spettacolare video dell’eruzione e dei fulmini eruttivi. Cenere sulle spiagge da Catania a Siracusa – Le foto

Sono impressionanti le immagini che arrivano dall’ultima eruzione dell’Etna, che ha costretto alla chiusura fino alle 20 di oggi dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Nella notte tra il 13 e il 14 agosto dai crateri del vulcano più alto d’Europa sono scaturiti anche dei fulmini eruttivi. Ovvero delle scariche elettriche formate dalla collisione di frammenti rocciosi, cenere e in alcuni casi ghiaccio che generano elettricità statica. Questa si scarica poi a terra in fulmini che alla vista appaiono estremamente simili a quelli generati dai temporali. Il fenomeno è noto anche con il nome di temporale eruttivo. La cenere prodotta dalla prolungata eruzione è stata trasportata verso sud dai venti che soffiavano sulla Sicilia orientale. In molte zone gli abitanti dell’isola si sono svegliati questa mattina sotto una coltre grigia che ha coperto strade, spiagge e case soprattutto nell’area a Sud di Catania ma il fenomeno è stato notato fino a Siracusa. L’eruzione si è interrotta nella mattinata di oggi.

OPEN / Cenere su spiaggia dopo l’eruzione del 14/08/2023 in località Vaccarizzo

OPEN / Cenere nei giardini dopo l’eruzione del 14/08/2023 in località Vaccarizzo

Video da: Weather Italy Webcam

