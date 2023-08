Gli auguri di Ferragosto di Santanché lontano dal Twiga, la mossa della ministra nel chiasso della piscina affollata – Il video

Primo Ferragosto da ministra del Turismo per Daniela Santanché, che stavolta per lanciare gli auguri di Ferragosto ai suoi follower sui social si è guadata bene dal mostrarsi tra i lettini extralusso del suo Twiga. Con la montagna di polemiche e attacchi collezionati negli ultimi mesi, la ministra ha pensato bene di mostrarsi in una più popolare piscina affollata di famiglie con chiassosi bambini. Attorno a lei ragazzini che corrono e che si tuffano in acqua, con la musica a tutto volume che quasi sovrasta la sua voce: «Buon Ferragosto a tutti – deve urlare la ministra per sovrastare il chiasso che la circonda – oggi mi auguro che tutti possano passare una giornata serena di spensieratezza. Vi faccio veramente tanti auguri e vi dico che il governo sta lavorando per avere tutte le offerte turistiche, perché tutti devono poter fare le vacanze. Tanti auguri, buon Ferragosto». Il video pubblicato nel primo pomeriggio del 15 agosto, poco dopo il pranzo che Santanché si è poi concessa proprio al Twiga in compagnia non solo del suo compagno Dimitri Kunz, ma anche di Massimo Boldi, come rilanciato da Dagospia che mostra due scatti che sui profili social della ministra nel giorno di Ferragosto funestato dalle polemiche per il caro-vacanze probabilmente non compariranno.

Leggi anche: