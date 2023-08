Le compagnie aeree affilano le armi contro il decreto sul caro-voli e si rivolgono all’Ue: «Violano i nostri diritti»

Cresce la rabbia delle compagnie aree contro il decreto Asset e Investimenti del governo Meloni che limita le tariffe aeree. Affilano le armi e si rivolgono alla Commissione Europea in modo tale da «chiarire con l’Italia se questo intervento abbia impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Europa». È quanto si legge in una lettera dell’associazione europea di categoria Airlines for Europe, citata dal Financial Times. Sono preoccupate e temono che le nuove normative passate nell’ultimo Consiglio dei Ministri possano «costituire un precedente e portare a un effetto domino». A loro dire, limitare le tariffe «violerebbe i diritti delle compagnie di competere dove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono».

I passi dell’Ue

La scorsa settimana, la Commissione ha fatto sapere di aver già chiesto chiarimenti a Roma evidenziando come le misure previste dal decreto contro il caro-voli siano potenzialmente inefficaci per l’obiettivo di raggiungere prezzi accessibili. «La concorrenza sostenibile con una libera fissazione dei prezzi è di solito il miglior garante di prezzi accessibili nel mercato dei trasporti Ue di grande successo e liberalizzato», ha dichiarato il commissario Adalbert Jahnz. All’indomani dell’approvazione del decreto Asset, Ryanair era andata su tutte le furie definendo la parte sul caro voli «ridicola e illegale» e auspicando che fosse «cancellata perché in netto contrasto con il regolamento 1008 dell’Unione europea che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi».

Leggi anche: