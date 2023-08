Il momento del salvataggio dei 4 surfisti dispersi per 36 ore al largo dell’Indonesia – Il video

Per 36 ore si è temuto il peggio per quattro surfisti australiani e tre indonesiani dispersi nell’oceano in balia delle onde al largo della provincia indonesiana di Aceh, al largo di Sumatra. Il quattro surfisti – come riporta la Cnn – viaggiavano a bordo di un motoscafo assieme a tre membri dell’equipaggio. Mentre navigavano in aperto mare, si sono trovati intrappolati nel mezzo di una violenta tempesta. Sette persone sono cadute in mare. Uno di loro, Elliot Foote, ha remato sulla sua tavola da surf verso l’isola per chiedere aiuto, mentre i suoi compagni di viaggio, la fidanzata Steph Weisse e gli amici Will Teagle e Jordan Short, sono stati trovati in mare aggrappati alle loro tavole. Non è ancora chiaro come si siano salvati gli altri due membri dell’equipaggio dell’imbarcazione, mentre una terza persona risulta ancora dispersa. In un video si vede il momento in cui i 4 surfisti urlano di gioia aggrappati alle loro tavole da surf, mentre vedono arrivare i soccorritori.

