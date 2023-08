Lecco, ancora dispersa la bambina di 11 anni che si è tuffata nel lago: riprendono le ricerche

Sono riprese e proseguiranno a oltranza le ricerche della piccola Fatou, la bambina di 11 anni originaria del Senegal scomparsa dal primo pomeriggio di ieri nei pressi di Mandello del Lario (Lecco) dopo essersi tuffata insieme al fratello più grande davanti alla foce del lago Meria. Secondo quanto riferisce Il Giorno, verrà impiegato anche il rover, un sottomarino filoguidato attrezzato per la ricerca strumentale ad altissime profondità. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti, infatti, anche i sommozzatori di Milano, e arriveranno anche quelli di Torino e Genova. Stando a quanto si apprende, la piccola non sapeva nuotare e potrebbe essere stata trascinata anche molto lontano a causa delle correnti del lago.

La dinamica

L’11enne di origini senegalesi e residente a Bulciago (Lecco) si trovava al lago per Ferragosto assieme al papà, le due sorelle un’amica. Stavano giocando a pochi metri dalla riva finché non si sono spostate in un punto del fondale dove non toccavano, e hanno rischiato di sprofondare. Alcuni dei bagnanti presenti si sono accorti di quanto stava accadendo e sono riusciti a recuperare le tre ragazze, ma non Fatou, che in poco tempo è stata trascinata via dalla corrente. L’11enne si aggiunge all’ennesima morte in questa area del lago di Como. Solo nei giorni scorsi sono annegate due persone, così come un 18enne del Gambia deceduto nelle acque del lago a luglio scorso.

