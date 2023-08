New York, trovato morto in casa lo chef milanese Riccardo Zebro: aveva cucinato per De Niro

È stato trovato senza vita nella sua casa di New York, nel Queens, Riccardo Zebro, chef 34enne originario di Cassina de’ Pecchi, cittadina alle porte di Milano. Si era trasferito negli Stati Uniti nel 2016 per lavorare come cuoco nel ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho. Poi l’approdo, un anno dopo, come executive chef al Sant Ambroeus West Village, dove stava ancora lavorando. Da chiarire, la causa della morte e le circostanze in cui è avvenuta. «Siamo tutti sotto choc e soprattutto tristissimi – ha detto al Corriere Gherardo Guarducci, founder ed executive chairman Sant Ambroeus Hospitality Group -. Riccardo era uno chef di grande talento, una vera eccellenza Italiana».

Tante le parole di cordoglio apparse in queste ore sui social. A ricordarlo è il collega Paolo Lovari, con cui il 34enne aveva lavorato circa 10 anni fa alle Bermuda, nel resort Rosewood Tucker’s point. «Voglio ricordarti così Riccardo Zebro – ha scritto sui social Lovari -, una persona di una umanità impressionante, un grande chef, un giocherellone. Mancherai tanto ma sarai sempre con me». Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal blogger Simone Gusto: «È con immenso dolore che apprendo la notizia della perdita di un grande chef e amico conosciuto nella grande Mela. Ciao Ricky – si legge -. Sei stato tra i primi chef di NYC a darmi una mano e credere in Simon». Tra gli estimatorie dei suoi piatti anche Robert De Niro.

Chi era Riccardo Zebro

Nato il 5 gennaio 1989 a Melzo (Milano), Zebro si era avvicinato al settore della ristorazione da giovane, come stagista all’Hotel Sheraton Diana Majestic del capoluogo lombardo. Dopo aver preso il diploma all’Istituto alberghiero Carlo Porta nel 2008 ha continuato a lavorare al Diana per altri quattro anni. Poi il trasferimento alle Bermuda e nel 2016 nella Grande Mela dove aveva cucinato anche per ospiti d’eccezione come Robert De Niro.

Foto copertina: PAGINA FACEBOOK/RICCARDO ZEBRO

