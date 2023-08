Reggio Emilia, educatore di «Comunione e Liberazione» arrestato per violenza sessuale su una 14enne

È accusato di violenza sessuale su una ragazza di 14 anni, il responsabile provinciale di Gioventù studentesca «Don Giussani» che oggi – sabato, 19 agosto – è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia a poche ore dall’inizio del Meeting di Comunione e liberazione a Rimini. L’uomo di 52 anni, membro dei «Memores Domini» (un’associazione laicale cattolica i cui membri vivono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l’egida del movimento), è stato raggiunto in mattinata a Caorle (Venezia) dove abitano i genitori. I militari gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. L’episodio risalirebbe allo scorso aprile. Secondo gli inquirenti, mentre era in ritiro spirituale a Rimini, in preparazione della Pasqua, avrebbe abusato della ragazzina minorenne a lui affidata dai genitori. Questi ultimi – dopo i racconti della figlia – hanno presentato denuncia ai militari dell’Arma. La giovane ha affermato di essersi incontrata più volte – scrive il Corriere di Bologna – con il 52enne e di aver avuto rapporti sessuali all’interno di parcheggi pubblici, in auto. L’educatore è difeso dall’avvocato Liborio Cataliotti. «Al momento posso solo dire che qualche settimana fa per conto del mio cliente ho presentato alla Procura di Rimini e a quella di Reggio Emilia, secondo le prescrizioni di legge, un’istanza per conoscere se a suo carico vi fossero delle indagini pendenti perché aleggiava questa ipotesi. Poi è arrivata l’ordinanza di custodia cautelare», ha detto il legato, citato da Ansa. Dalle prime informazioni degli investigatori, non ci sarebbero fatti analoghi nel gruppo di ragazzi che hanno frequentato gli incontri di preghiera e i ritiri spirituali con l’educatore arrestato.

