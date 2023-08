Il robotaxi a guida autonoma che si scontra con la vettura dei pompieri a San Francisco – Il video

La General Motors ha fatto sapere che un suo robotaxi Cruise si è scontrato con un camion dei pompieri a San Francisco. La Reuters fa sapere che il veicolo di GM era senza conducente. La California ha consentito l’uso di veicoli autonomi nelle città per i trasporti appena una settimana fa. «Una delle nostre auto è entrata nell’incrocio con un semaforo verde ed è stata investita da un veicolo che diretto verso un’emergenza», si legge sul profilo Cruise sulla piattaforma di messaggistica X.

L’indagine iniziale mostra che la collisione si è verificata mentre il camion dei pompieri viaggiava con i lampeggianti accesi e la sirena attiva. L’unico passeggero nel veicolo è stato trasportato in un ospedale locale con ferite non gravi. La scorsa settimana la California Public Utilities Commission (CPUC) ha votato per consentire ai robotaxi di Cruise e Waymo di Alphabet di operare a tutte le ore del giorno in tutta San Francisco.

