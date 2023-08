Roma, sulla Cassia bis auto contromano provoca incidente stradale. Testimone l’ex rugbista Lo Cicero: «Vivi per miracolo» – Il video

Un’auto contromano sulla Cassia bis ha causato un pauroso incidente il 18 agosto, intorno alle 11 del mattino. La vettura ha colpito un’auto che procedeva nel senso corretto e poi altre due macchine. Cinque i feriti di cui uno in modo grave. L’incidente è stato ripreso dall’ex rugbista Andrea Lo Cicero, che stava passando in moto. «Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contro mano sulla Cassia veientana. Follia totale» ha scritto sui social. Il video dell’auto contromano e dell’incidente è stato pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas.

