Udine, scontro in A4 tra un autobus e un Tir: molti feriti e coinvolti numerosi bambini

Tre persone si trovano in gravissime condizioni e sono state trasportate in elicottero negli ospedali della zona

Scontro sulla A4 in direzione Trieste tra un tir e un pullman adibito a pubblico servizio. Secondo le prime informazioni del Centro operativo autostradale di Palmanova (Udine) ci sarebbero molti feriti, ma nessuna vittima. «La situazione è grave, due feriti gravi sono stati trasportati in elicottero in ospedale e stiamo lavorando per togliere altre persone dalle lamiere», ha detto Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, al Tg2. L’incidente, che secondo Cari sembra un «tamponamento», si è verificato intorno alle 19.30 di oggi 25 agosto nel tratto a tre corsie dell’autostrada tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, all’altezza del comune di Rivignano Teor (Udine).

Secondo quanto apprende l’Ansa, numerosi passeggeri dell’autobus hanno subito lesioni. In totale ci sarebbero una cinquantina tra feriti e contusi: oltre ai due feriti trasportati in elicottero in condizioni critiche, ci sono altre due persone che hanno riportato lesioni serissime e che sono in prognosi riservata. Sono stati presi in carico dalle ambulanze con medico a bordo. Gli infermieri della centrale operativa della Sores (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, ndr) del Friuli-Venezia Giulia stanno gestendo la maxi emergenza con due elicotteri e numerose ambulanze ed è stato inoltre chiesto il supporto della Protezione civile del Fvg che sta inviando varie squadre. Per consentire l’arrivo dei soccorsi Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia. Sul posto sta operando il personale dell’autostrada, la polizia stradale, i vigili del fuoco, col coordinamento del Coa di Udine.

Foto copertina: ANSA/FACEBOOK GIGI DI MEO

