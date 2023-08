Fugge dai domiciliari per rubare un parchimetro, lo strano caso a Cerignola: beccato per le immagini sui social – Il video

Un uomo a Cerignola, in provincia di Foggia, ha deciso di abbattere un parchimetro con la sua auto e, una volta riuscito nel suo obiettivo, lo ha caricato nel bagagliaio per portarselo via. Alla scena ha assistito un abitante della zona che ha ripreso tutto con il suo telefonino e ha pubblicato sui social. Le immagini, riprese da TeleSveva, sono rimbalzate rapidamente su profili e pagine e sono arrivate anche al locale commissariato di polizia, da cui sono partite le indagini che hanno portato al nuovo arresto per il 32enne. L’uomo infatti aveva violato i domiciliari per prendere di mira quel parchimetro. Non è chiaro se il suo intento fosse di rubare il contenuto di 127 euro o se si volesse vendicare contro il posteggio a pagamento. Il parchimetro comunque è stato ritrovato abbandonato poco distante dalla sua auto.

Leggi anche: