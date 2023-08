Trovato il cellulare della consigliera di Venezia che urla «Attenzione pickpocket!» contro i borseggiatori: denunciato il ladro

È tornato alla sua legittima proprietaria il cellulare rubato alla consigliera della municipalità di Venezia, Monica Poli, diventata popolare per il suo attivismo a favore dei «cittadini distratti» con il suo richiamo «attenzione pickpocket» per passanti e turisti sul rischio di borseggiatori per le calli. I carabinieri di Venezia e di Mestre, con quelli di Spinea, hanno individuato un 32enne tunisino, già noto per reati simili, accusato di aver sfilato il cellulare dalla tasca della donna mentre era impegnata in un’intervista con un troupe televisiva francese. I carabinieri sono riusciti a localizzare il telefono, che è stato restituito alla donna, e identificato l’uomo denunciato per furto aggravato. Gli inquirenti tendono a escludere che il furto possa essere stato una “ritorsione” nei confronti della consigliera leghista per la sua attività contro le incursioni dei borseggiatori. Poli era stata derubata lo scorso 18 agosto in piazzale Roma a Venezia, mentre parlava con un giornalista francese. Solo l’ultima di una serie di interviste che l’hanno vista protagonista negli ultimi tempi. La donna, diventata popolarissima su TikTok, era apparsa anche sulla Cnn brasiliana e di lei aveva parlato il New York Times. La sua voce sarebbe stata usata anche in una telenovela brasiliana e durante un festival di elettronica in Olanda. Un fenomeno di cui però la donna non è particolarmente contenta.

