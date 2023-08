Hanno scippato il telefono a Monica Poli, la consigliera che ferma i borseggiatori urlando «Attenzione Pickpocket!»

Oltre il danno la beffa. È diventata virale per le sue urla tra le calli di Venezia a suon di «Attenzione borseggiatori! Attenzione Pickpocket!», e ora anche lei è finita nel mirino dei ladri: a Monica Poli hanno scippato il telefono. La donna è una veterana del comitato “Cittadini non distratti”, la sentinella anti scippo del capoluogo veneziano, e consigliera della Municipalità di Venezia, Burano e Murano per la Lega. Il luogo del furto subito sarebbe proprio la sua città, in piazzale Roma. Un caso che sia stata beccata proprio lei? Non si sa. Potrebbe essere un atto intimidatorio contro la donna e quel che rappresenta oppure un casuale scippo. Poli è diventata famosa dopo che il video in cui riprende i borseggiatori in azione e gli urla contro è diventato virale su TikTok. Una fama che ha superato anche i confini nazionali. Il mese scorso l’ha intervistata la CNN Brasile ed è perfino finita sul New York Times. Anche se la stessa consigliera ha riferito di non apprezzare il fatto che la sua voce venga continuamente riportata: «A dire il vero mi da fastidio sentirla replicata ovunque. L’hanno usata anche in una telenovela brasiliana e in un festival di musica elettronica in Olanda».

