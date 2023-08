Ruba l’auto con l’abito da sposa, poi si pente e la fa ritrovare con un biglietto: «Ladro sì, ma…»

«Ladro sì, ma con un cuore». È questo il biglietto lasciato all’interno della Fiat Punto evo rubata ad una coppia di sposi e ritrovata questa mattina, 30 agosto, a Foggia. A individuare la macchina è stato un carabiniere fuori servizio che si è trovato di fronte al veicolo parcheggiato in una via della stazione ferroviaria di Foggia in un punto che bloccava l’ingresso di un condominio. Così ha chiamato la polizia locale che è intervenuta poco dopo. Nell’attesa, si è avvicinato all’auto e ha notato che all’interno c’erano degli abiti da cerimonia e ha subito capito che si trattava dell’auto rubata nella notte tra sabato e domenica scorsi proprio a una coppia di novelli sposi.

Il furto dell’auto

Prima il matrimonio festeggiato a Monti Dauni, in provincia di Foggia, poi finita la cerimonia si sono diretti in un hotel nei pressi della stazione ferroviaria della città. I due vivono ormai da tempo a Roma e in occasione del matrimonio avevano deciso di pernottare in albergo una notte. Così la sera hanno parcheggiato l’auto del matrimonio in zona e hanno lasciato al suo interno gli abiti da cerimonia, tra cui quello della sposa e quello indossato dal marito e dal figlio. Al risveglio l’amara scoperta. Ma a rubare l’auto è stato «un ladro con un cuore». Oggi 30 agosto il ritrovamento.

ANSA/ FRANCO CAUTILLO | Il biglietto lasciato nella Fiat Punto rubata a Foggia a una coppia di sposi

Leggi anche: