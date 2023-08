Elon Musk cambia volto a Twitter/X: in arrivo le chiamate (audio e video). Ecco le altre idee sul tavolo

Presto sarà possibile effettuare chiamate video e audio anche su X (fino a poco tempo fa conosciuta come Twitter). Le nuove funzionalità in arrivo sulla piattaforma sono state annunciate proprio dall’amministratore delegato di Twitter Inc., Elon Musk: «Chiamate video e audio in arrivo su X: saranno disponibili su iOS, Android, Mac e PC; non è necessario alcun numero di telefono; X è un’efficace rubrica globale», ha annunciato sul social il patron di Tesla. Che ha poi definito questo mix di funzionalità «unico». Non è del resto un mistero che la sua ambizione è quella di ampliare la piattaforma fino a farla diventare un’app per tutto: dall’esperienza classica del social media ai videogiochi, passando per la finanza. L’annuncio delle novità è concomitante all’uscita in libreria della sua biografia, critta da Walter Isaacson. Nel libro si parla anche dell’acquisizione del social network. E si rivelano alcune indiscrezioni, come la frase che disse all’allora amministratore delegato Parag Agrawal il 31 marzo 2022: «Quello di cui Twitter ha bisogno è un drago sputafuoco». All’epoca l’ipotesi dell’acquisto non era ancora ufficialmente sul tavolo: Musk voleva agire dall’esterno per dar vita al suo sogno, ovvero creare quella X.com che da decenni cercava di realizzare. Ma nel giro di pochi giorni, cambiarono le sue intenzioni, e con esse il destino del social network.

Leggi anche: