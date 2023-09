Fabrizio Corona ancora nei guai: fermato senza la patente, dopo una manovra azzardata in auto

Senza patente e dopo aver fatto una manovra azzardata ad alta velocità. E quando i Carabinieri lo hanno fermato in viale Forlanini a Milano, hanno accertato che stava violando tutta una serie di prescrizioni dell’affidamento in prova a cui era sottoposto. Ancora guai giudiziari per Fabrizio Corona che, oltre ad aver ricevuto una multa per guida senza patente, verrà segnalato al Tribunale di Sorveglianza. A riporta la notizia è il quotidiano Il Giorno. Ieri mattina, i Carabinieri hanno bloccato una Range Rover lungo l’arteria che porta all’aeroporto di Linate. Alla guida c’era l’ex re dei paparazzi, che ha spiegato che stava andando a prendere un volo per Catania. Dopo alcuni controlli è emerso che la sua patente gli era stata ritirata nel 2012. Inoltre Corona era in compagnia di un uomo con precedenti di polizia e aveva lasciato la sua abitazione senza autorizzazione dei magistrati, due violazioni dell’affidamento in prova che verranno quindi segnalate al Tribunale di Sorveglianza.

