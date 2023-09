Stupro di Palermo, la ragazza abbandona Instagram: «Voglio concentrarmi sul non stare ancora male…»

La 19enne, vittima dello stupro di Palermo, lascia Instagram anche se solo per un periodo di tempo. Ad annunciarlo in un post è la stessa giovane, violentata lo scorso 7 luglio da 7 ragazzi nel capoluogo siciliano. «Scrivo questo per evitare di fare stare in pensiero chi vuole il mio bene», spiega la ragazza che vive in una comunità protetta fuori dalla Sicilia. «Sto leggendo tutti quelli che mi scrivono per supportarmi anche se non rispondo, ma non mi sento di continuare a utilizzare Instagram per il momento, voglio concentrarmi sul non stare ancora male…». «Purtroppo – aggiunge – continuo a ricevere ancora cose non solo positive che nonostante cerco di rimanere nella indifferenza, di fatto non mi fanno stare bene. Vi prego di accettare la mia decisione se veramente ci tenete». Quando il suo caso è finito su tutti i media purtroppo sono state diffuse sui social non solo le generalità dei ragazzi indagati ma anche della vittima. La giovane si è quindi ritrovata con un sacco di persone tra i followers su Instagram e su TikTok. Il suo profilo IG è ora chiuso così come risultano disattivati i commenti sui suoi post TikTok.

