Mario Sechi è il nuovo direttore di Libero, Capezzone arriva nel ruolo di collega editoriale. Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti diventano direttori editoriale e responsabile de il Giornale

Mario Sechi è il nuovo direttore responsabile di Libero. A comunicarlo è la società editoriale stessa, aggiungendo Daniele Capezzone nel ruolo di direttore editoriale. Non solo, nella testata entrano quattro nuove firme: Pietrangelo Buttafuoco, Annalisa Chirico, Giordano Bruno Guerri e Marco Patricelli. «Libero è un cantiere aperto, l’Editore ringrazia Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri per gli eccellenti risultati raggiunti – recita il comunicato – per la loro voce libera e controcorrente, e augura buon lavoro alla nuova direzione». E i precedenti vertici? Vittorio Feltri diventa direttore editoriale de Il Giornale, mentre Alessandro Sallusti è il nuovo direttore responsabile del giornale fondato da Indro Montanelli. Uno switch, anche questo, comunicato con tanto di nota della società editoriale.

Minzolini rimane editorialista a Il Giornale

«Il Consiglio – recita il comunicato de Il Giornale – ha dato mandato ai nuovi vertici giornalistici ed editoriali, alla vigilia del cinquantesimo compleanno della testata, di avviare un radicale e veloce sviluppo del prodotto per stare al passo con gli standard di qualità e prestigio. Tra i primi provvedimenti è stata approvata l’assunzione con la carica di vicedirettore di Osvaldo De Paolini, firma storica del giornalismo economico e l’ingresso, come collaboratori, di prestigiosi opinionisti nazionali ed internazionali quali Mike Pompeo, già Segretario di Stato americano ed Edward Luttwak, economista e politologo di fama internazionale già consulente di diversi presidenti americani. L’editore ha ringraziato per il lavoro fin qui svolto il direttore uscente Augusto Minzolini che resta a Il Giornale come editorialista e ha confermato i tre attuali vicedirettori Nicola Porro, Francesco Del Vigo e Marco Zucchetti».

