Dopo il terremoto scoppia un incendio nel Napoletano, fiamme sul Vesuvio – Il video

Vigili del fuoco impegnati a Torre del Greco per spegnere un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio a Torre del Greco, nel Napoletano, in un’area boschiva a ridosso del parco nazionale del Vesuvio. Nelle stesse ore in cui nella zona è stato avvertito il forte terremoto che ha allarmato tutte le zone della città di Napoli e quelle intorno ai Campi Flegrei, le fiamme sulle pendici del vulcano si sono sviluppate fino a raggiungere alcune case, complice il forte vento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la protezione civile regionale. È stato impiegato un elicottero per il lancio dell’acqua finché c’è stata luce, ma il supporto della sala operativa della protezione civile si è dovuto interrompere con il calare della sera. L’incendio sarebbe scoppiato nella zona della Chiesa di Sant’Antonio a Torre del Greco partendo da due focolai.

