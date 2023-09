Roma, automobilista investe e uccide due turisti sulla Cristoforo Colombo. È la strada più pericolosa della capitale: da inizio anno sono 7 i morti

Due pedoni di 59 e 60 anni sono stati investiti e uccisi poco prima delle 13 da un automobilista di 54 anni. L’incidente è avvenuto oggi a Roma in via Cristoforo Colombo all’altezza dell’incrocio con via Malafede. Secondo le prime indiscrezioni, gli uomini, morti sul colpo, sarebbero turisti irlandesi. Stavano attraversando la strada quando sono stati travolti dal 54 enne. Il conducente, alla guida di una Ford Fiesta, è sceso subito dalla macchina per prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Si dovrà accertare se l’uomo è passato con il rosso. Nelle prossimità di via Cristoforo Colombo c’è un campeggio che si trova all’altezza della riserva del Presidente della Repubblica. La Polizia locale del gruppo X Mare sta svolgendo gli accertamenti, il traffico è stato deviato. Non è la prima volta che si verifica un incidente su quella strada: da inizio anno sulla Cristoforo Colombo sono morte 7 persone, un record per la Capitale, l’ultima è Matteo Orlandi che viaggiava sul suo scooter elettrico. Lì, all’altezza di via Giustiniano Imperatore, il 20 ottobre 2022 era stato anche investito Francesco Valdiserri, figlio dei giornalisti Luca Valdiserri e Paola Di Caro. In quel caso il ragazzo stava camminando sul marciapiede.

