Barbero in tv condurrà per la prima volta un programma interamente suo: parlerà di democrazie e dittature

Non si può parlare di esordio per il divulgatore storico tra i più amati in Italia: oltre alle cattedre universitarie, Alessandro Barbero è avvezzo a teatri, studi televisivi, piazze. Però, lunedì 11 settembre, per il docente sarà comunque una prima volta. In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura è il primo programma «interamente suo», si legge nel comunicato diffuso da La7. Andrà in onda sulla rete di Urbano Cairo, lunedì 11 settembre, alle ore 21.15. Barbero «accompagnerà i telespettatori in un grande racconto alla scoperta del valore e del significato della parola democrazia, da sempre opposta a quello di dittatura». La trasmissione sarà divisa in due atti. Nella prima parte, lo storico si concentrerà sul proprio vissuto, il percorso che l’ha portato a diventare uno degli storici contemporanei più famosi. Nella seconda parte, invece, si concentrerà sul concetto di democrazia, evidenziando come l’esercizio del potere detenuto dal popolo si sia evoluto attraverso le varie ere della storia.

