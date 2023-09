La cerva ferita da una freccia a Varese catturata e curata. Si cerca il cacciatore con la balestra

Nei giorni scorsi una cerva ferita da una freccia era stata avvistata nei boschi intorno a Bisuschio, nel Varesotto. L’animale, dell’età di tre anni, è stato catturato dai carabinieri e curato. Il dardo aveva raggiunto un punto tra il collo e la mandibola. La cerva è stata medicata dai veterinari dell’Ats Insubria. Il dardo estratto potrebbe ora fornire elementi sull’identità di chi l’ha colpita. I medici hanno anche somministrato un antibiotico all’animale. Che è stato successivamente liberato. Intanto partono le indagini su chi è stato. Si sospetta gente del posto: le armerie della provincia dicono che l’acquisto di balestre è una pratica diffusa. Anche agevolata dai costi non altissimi: un centinaio di euro per l’attrezzo. Per comprarle non c’è bisogno di un porto d’armi. Anche perché l’unico uso possibile è quello sportivo.

