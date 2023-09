Varese, la cerva ferita da una freccia avvistata nei boschi di Bisuschio

L’animale sembra per ora in buone condizioni. Il servizio veterinario vuole curarlo

Una cerva ferita da una freccia è stata avvistata nei boschi intorno a Bisuschio, nel Varesotto. La cerva ha una ferita probabilmente provocata da una balestra. A darne notizia sono stati alcuni residenti sui gruppi social di zona. Il sindaco di Bisuschio Giovanni Resteghini ha confermato l’attivazione delle ricerche per recuperare e medicare l’animale. Il Corriere di Milano spiega che nei gruppi si accusa di aver usato la balestra per l’animale: «Questa non è caccia ma crudeltà». Il nucleo faunistico e i servizi veterinari hanno spiegato al sindaco che l’animale sembra in buone condizioni, per ora, nonostante la freccia. Secondo alcune ipotesi potrebbe essere stata una banda di ragazzini oppure alcuni cacciatori di frodo della zona.

