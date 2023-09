Alatri, guida a tutta velocità in diretta social e si schianta contro un’altra auto: feriti mamma e due bambini

Era in diretta su Facebook l’automobilista che alla guida di un’Audi nel pomeriggio di oggi, domenica 10 settembre, ha perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi contro un’auto che giungeva nella direzione opposta sull’altra corsia della strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone. A bordo dell’auto rimasta coinvolta, una Nissan, viaggiavano tre persone: una mamma e i suoi due figli. Tutti e tre sono rimasti feriti. La bambina è stata elitrasportata al Bambin Gesù di Roma: è in serie condizioni, ma non in pericolo di vita, secondo quanto riporta l’Ansa. L’impatto dello scontro è stato frontale: le immagini del video girato dallo stesso conducente dell’Audi lo mostrano procedere a velocità sostenuta sulla provinciale effettuando più di un sorpasso, perdere il controllo dell’auto e finire sulla corsia opposta proprio mentre arriva la Nissan con al volante la donna e a bordo i figli piccoli. Per estrarre la bambina dall’auto stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco.

Leggi anche: