Incidente stradale a Cagliari, chi sono le quattro giovani vittime

Hanno tutte tra i 19 e i 24 anni le quattro vittime del terribile incidente stradale avvenuto oggi, domenica 10 settembre, a Cagliari. La dinamica esatta di quanto accaduto ancora non è chiara. Quello che si sa è che a bordo della Ford Fiesta che si è ribaltata in viale Marconi c’erano sei persone: quattro di loro hanno perso la vita e le altre due sono rimaste gravemente ferite. «Ho sentito due botti violentissimi e, dopo esser corso fuori, ho visto i corpi sull’asfalto», racconta uno dei testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di amici era stato a ballare in un locale vicino alla spiaggia del Poetto. Di ritorno a casa, la loro Ford Fiesta – forse a causa dell’alta velocità – avrebbe urtato un cordolo del marciapiede facendo ribaltare il veicolo e colpendo un muro.

Chi sono le vittime

Una delle quattro vittima è Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, figlia di Omar Zaher, biologo e consigliere comunale di Selargius. L’uomo è originario della Palestina ed è arrivato giovanissimo in Sardegna. Nell’incidente sono morti anche: Alessandro Francesco Sanna, 19 anni, residente ad Assemini; Simone Picci, 20 anni, di Cagliari; e Giorgia Banchero, 24 anni, di Cagliari. Le loro salme sono state portate al cimitero San Michele del capoluogo sardo. I due ragazzi trasportati in ospedale sono invece Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni e residenti a Cagliari.

Credits foto: ANSA | I rilievi nel punto in cui è avvenuto l’incidente stradale a Cagliari (10 settembre 2023)

