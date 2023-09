Cagliari, auto con 6 giovani a bordo urta il marciapiede e si ribalta: 4 morti e due feriti gravi

La strada vuota alle 5 di domenica mattina, poi l’urto con il marciapiede e il ribaltamento. È grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto all’alba di domenica 10 settembre a Cagliari: quattro morti, tutti giovanissimi, tra i 18 e i 20 anni. Due ragazzi e due ragazze. La carambola della Ford Fiesta che viaggiava in viale Marconi in direzione Quartu Sant’Elena con sei passeggeri a bordo ha ferito gravemente altri due giovani che sono stati portati d’urgenza in ospedale con codice rosso, uno al Policlinico e uno al Brotzu. Al momento non è chiaro la dinamica che ha portato il veicolo a colpire il marciapiede all’altezza dell’Asse Mediano. Sul luogo sono già iniziati i rilievi della polizia che si sta concentrando anche sull’identificazione delle vittime. Presenti anche i vigili del fuoco, i Carabinieri, e gli operatori del 118. Non sono coinvolti altri mezzi. Al momento l’ipotesi più accreditata è che l’auto abbia colpito il cordolo spartitraffico per poi sbandare e finire sul marciapiede.

Leggi anche: