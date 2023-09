Ragusa, operaia della Forestale muore in un incidente stradale. Gravemente ferita la sua collega

Un’operaia della squadra antincendio della Forestale è morta in provincia di Ragusa. Si tratterebbe del tragico epilogo del ribaltamento di una autobotte, causato da un incidente stradale autonomo avvenuto nel territorio di Monterosso Almo (un paese dell’entroterra). A causa dello stesso incidente, una collega della donna deceduta è rimasta gravemente ferita, ed è stata trasportata in elisoccorso nell’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambe, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, erano impegnate nei servizi di spegnimento antincendio delle Forestale con un contratto a termine. Il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha commentato l’accaduto definendolo «una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell’ambiente».

Leggi anche: