Madrid, giornalista di Mediaset Spagna palpeggiata in diretta. Arrestato un 25enne – I video

Oggi pomeriggio la polizia spagnola ha arrestato un uomo di 25 anni, di nazionalità romena, accusato di aver aggredito sessualmente una giornalista del programma En boca de todos, sul canale televisivo Cuatro, di proprietà di Mediaset. I fatti sono avvenuti mentre la giornalista, Isa Balado, era in diretta tv dal centro di Madrid. Le immagini mostrano chiaramente che, mentre la donna sta parlando al microfono, in collegamento con lo studio televisivo, un uomo si avvicina alle sue spalle e le poggia una mano sul fondoschiena. La giornalista, che sta dando la notizia dell’arresto dei proprietari di un negozio, detenuti per aver picchiato un ladro, anch’egli arrestato, si interrompe solo brevemente e poi riprende. Ma dallo studio il cameraman viene invitato a mostrare in volto l’uomo.

La discussione

Il conduttore chiede quindi a Balado se l’uomo le ha «toccato il culo». «Sì», risponde lei imbarazzata. A quel punto la giornalista affronta l’uomo: «Per quanto tu possa volermi chiedere per chi lavoro, devi veramente farlo toccandomi il culo? Sono in diretta e sto lavorando», gli dice. Per tutta risposta, l’uomo nega di averla palpata. «Secondo me l’hai toccato», risponde Balado, «vorrei che mi lasciassi lavorare». La scena è stata commentata in studio: «Stai facendo il tuo lavoro come hai sempre fatto e arriva uno scemo che ti tocca il sedere senza alcun diritto. Onestamente la cosa mi fa infuriare». La giornalista ha raccolto la solidarietà della ministra alle pari opportunità Irene Montero. «Ciò che fino ad ora era “normale” non lo è più. #Basta è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne».

