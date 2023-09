New York, ritrovato in ospedale lo youtuber salernitano Kazuosan

Era scomparso da tre giorni, da sabato scorso, e la famiglia aveva lanciato un appello sui social per capire cosa gli fosse successo. Ora la polizia di New York, dove Cosimo Corrado – conosciuto su YouTube con il nickname Kazuosan – era arrivato da alcuni giorni, è riuscito a rintracciarlo, secondo quanto riferisce la Repubblica. Il 21enne originario di Salerno è stato identificato in un ospedale della città. Non si hanno ulteriori dettagli sui motivi della sua scomparsa, ma le condizioni del giovane dovrebbero essere buone. Dopo i tanti appelli dei familiari negli scorsi giorni e la denuncia di scomparsa alla questura di Salerno, il fratello e il padre di Cosimo alle 19 di martedì 12 settembre sono partiti da Roma in direzione di Nw York, per andare a riabbracciare il ragazzo. L’ultimo contatto con la famiglia c’era stato sabato verso le 18.30, quando aveva risposto a una telefonata. Poi solo silenzio, chiamate e messaggi nel vuoto. Uno dei due cellulari che il giovane aveva con sé era stato ritrovato in strada dai passanti. In queste ore si era attivato il passaparola tra i membri della sua community – su YouTube oltre 1 milione di persone – e tra i salernitani residenti a New York, che avevano condiviso in rete la richiesta di aiuto della famiglia.

