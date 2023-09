New York, scompare Kazuosan, giovane youtuber salernitano. L’appello della famiglia sui social

Da sabato scorso non si hanno notizie di Cosimo Corrado, youtuber 21enne salernitano, che si trovava a New York. Sui social corre l’appello sulla sua scomparsa: «Lui è Cosimo, ha 21 anni ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan». Il volantino è tradotto anche in inglese. «Da qualche giorno è a New York ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato era a Manhattan, intorno alle 6.30 p.m. ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattate la polizia o il numero 3889869780». Il messaggio è stato condiviso da migliaia di persone ed anche i salernitani residenti a New York hanno avviato il passaparola. La famiglia, che stamane hanno presentato denuncia in Questura a Salerno, nelle prossime ore raggiungerà la Grande Mela. Il ragazzo aveva con sé due cellulari, uno dei quali è stato rinvenuto per strada da un passante.

