Cina, che fine ha fatto il ministro Li Shangfu? L’ironia degli Usa: «Il gabinetto di Xi Jinping sembra un romanzo di Agatha Christie»

Che fine ha fatto Li Shangfu? La domanda rimbalza sui media internazionali da alcuni giorni. L’ultima apparizione in pubblico del ministro della Difesa cinese risale allo scorso 29 agosto, quando ha tenuto un discorso al China-Africa Peace and Security Forum di Pechino. Da quel momento si sono perse le sue tracce. Il sospetto è che Li Shangfu possa essere stato allontanato dal governo di Xi Jinping. Prima dell’estate, infatti, la “scomparsa” del ministro degli Esteri Qin Gang ha seguito un copione simile: prima è scomparso dai radar per oltre un mese, poi è stato rimosso dall’incarico. È possibile che, anche per il caso di Li Shangfu, Xi abbia deciso di prendere la stessa decisione. Secondo un funzionario del governo americano, citato dall’Asian Nikkei Review, il ministro della Difesa di Pechino potrebbe essere stato messo in disparte perché finito sotto inchiesta per corruzione. Nel frattempo, anche Rahm Emanuel – ambasciatore di Washington in Giappone – è intervenuto sulla vicenda. «La formazione del gabinetto del presidente Xi assomiglia ora al romanzo di Agatha Christie Dieci piccoli indiani», ha commentato il diplomatico americano su X. «Prima – aggiunge Emanuel – scompare il ministro degli Esteri Qin Gang, poi scompaiono i comandanti della forza missilistica e ora il ministro della Difesa Li Shangfu non si vede in pubblico da due settimane. Chi vincerà questa corsa alla disoccupazione? I giovani cinesi o il governo di Xi?».

Credits foto: EPA/Yuri Kochetkov | Il ministro della Difesa cinese Li Shangfu durante una conferenza a Mosca, in Russia (15 agosto 2023)

