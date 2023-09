Cina, il ministro della Difesa Li Shangfu arrestato per corruzione? Le voci dagli Usa sulla misteriosa scomparsa dell’uomo di Xi

L’ultima apparizione in pubblico risale al 29 agosto, quando ha tenuto un discorso a un Forum sulla sicurezza davanti ai rappresentanti delle nazioni africane. Da allora solo silenzi e mistero. L’assenza del ministro della Difesa cinese Li Shangfu a incontri pubblici sembra un copione già visto nel cerchio magico di Xi Jinping: la scomparsa dai radar istituzionali e televisivi anticipa solo il sollevamento dall’incarico del funzionario o ministro. Il Financial Times, che cita fonti governative Usa, sostiene che il ministro sia sotto indagine: sarebbe accusato di corruzione, aggiunge il Washington Post. Per questo Pechino avrebbe iniziato le operazioni di occultamento della sua figura per preparare la sostituzione in corsa.

Sul caso è intervenuto anche l’ambasciatore statunitense in Giappone che su X ha commentato così sostenendo l’ipotesi degli arresti domiciliari: «Come scrisse Shakespeare: ‘C’è del marcio in Danimarca’. Ora: Li Shangfu era assente all’evento programmato con il generale della marina di Singapore perché è stato messo agli arresti domiciliari?». Infatti, il ministro cinese ha saltato gli incontri con gli omologhi del Vietnam e di Singapore. Al riguardo, il portavoce del ministro degli Esteri Mao Ning ha risposto ai giornalisti durante una conferenza che «non era a conoscenza di informazioni rilevanti». Come detto, tra le alte cariche cinesi sarebbe solo l’ennesimo caso: una prassi che aveva già colpito, per esempio, il precedente ministro degli Esteri Qin Gang.

