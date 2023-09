Bimbo di 15 mesi muore in ospedale a Cosenza. I parenti mettono a soqquadro il reparto

Da giorni due fratellini di 15 e 5 mesi avevano la febbra alta, mai sotto i 40 gradi. I genitori, originari di Cassano allo Ionio, li avevano prima portati al pronto soccorso di Castrovillari, a breve distanza dal paese, e poi, intorno alle 17 di ieri, all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il più grande dei due era nelle condizioni più critiche: oltre alla febbre alta è arrivato al nosocomio con difficoltà respiratorie e sintomi da dissenteria. I medici del reparto di neonatologia, coordinato dal dottor Gianfranco Scarpelli, hanno provato in qualsiasi modo a salvare il piccolo ma non hanno potuto evitare il decesso. Alla notizia, i parenti della vittima hanno messo a soqquadro la corsia dell’ospedale causando danni a dispositivi e attrezzature dal valore di diverse migliaia di euro. Le forze dell’ordine e i vigilanti sono accorsi sul posto ma non hanno potuto evitare il danneggiamento delle apparecchiature. Durante il trambusto, avvenuto di fronte ad altre famiglie, almeno due sanitari avrebbero accusato un malore. Fino alle 22 di ieri i carabinieri hanno dovuto presidiare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale per la presenza di parenti della vittima. Il fratello più piccolo, dopo essere stato reidratato e sottoposto a Tac con esito negativo, è stato trasportato d’urgenza a Roma all’ospedale del Bambino Gesù, con un volo militare disposto dall’azienda ospedaliera di Cosenza. Al momento le sue condizioni sono stabili. Ora bisognerà accertare la causa della morte del fratello maggiore: i primi esami evidenziano la presenza di una gastroenterite acuta.

Leggi anche: