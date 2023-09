Milano, in coma 23enne aggredito alla Darsena: fermato un sospettato

È in coma farmacologico al Policlinico di Milano un ragazzo italiano di 23 anni, trovato incosciente a terra da un passante in zona Darsena intorno alle 4 di notte, dopo aver subito un violento pestaggio. Gli agenti di polizia arrivati sul posto, in viale Gorizia, hanno immediatamente praticato un massaggio cardiaco, prima dell’arrivo dei soccorritori che lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso. Dopo una prima ricostruzione dell’accaduto, gli agenti hanno fermato un 28enne di origine tunisina, individuato come il presunto aggressore. Il sospettato ha riferito agli investigatori dell’Ufficio prevenzione generale di aver colpito la vittima perché aveva visto il 23enne importunare una donna, che però non era sul posto all’arrivo degli agenti e non è stata identificata. La sua versione deve essere ancora verificata e non sarebbe confermata dalle imagini delle telecamere di zona, quello che invece sarebbe emerso dai primi accertamenti è che entrambi fossero sotto l’effetto dell’alcol. Il 28enne, riferisce il Corriere della Sera, ha precedenti per reati legati all’immigrazione, mentre la vittima contro il patrimonio. Il 23enne è ora ricoverato in rianimazione in stato di sedazione e i medici dovranno stabilire se l’arresto cardiaco ha causato danni permanenti.

Leggi anche: