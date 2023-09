Brandizzo, svolta nell’inchiesta sulla strage ferroviaria: indagati 4 dirigenti della Sigifer

Ci sono quattro nuovi indagati per la strage ferroviaria del 30 agosto alla stazione di Brandizzo: si tratta di vertici e quadri della Sigifer, la ditta appaltatrice di Rfi per la quale lavoravano i cinque operai morti travolti da un treno lungo la linea Torino-Milano. Lo scrive La Stampa, secondo la quale la procura di Ivrea, titolare dell’inchiesta, avrebbe notificato oggi 13 settembre i quattro nuovi avvisi di garanzia. Gli indagati salgono così a sei, compresi i due iscritti all’indomani della tragedia: il tecnico Rfi incaricato della supervisione dei lavori, Antonio Massa, e il capocantiere della stessa Sigifer, Andrea Gibin Girardin. Non si conoscono al momento le identità dei quattro nuovi indagati. Le accuse ipotizzate a loro carico dai pm Giulia Nicodemo e Valentina Bossi e dalla procuratrice Gabriella Viglione sono quelle di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo.

