Su WhatsApp arrivano i canali. L’Agenzia delle Entrate, Vasco Rossi, Roma Capitale: ecco chi ne ha già aperto uno in Italia

WhatsApp strappa un’altra pagina dal libro di Telegram e introduce i canali. La nuova funzione, annunciata oggi, 13 settembre dal Ceo di Meta Mark Zuckerberg, permetterà agli utenti di iscriversi a chat unidirezionali in cui l’amministratore invia i propri messaggi, ma senza che gli iscritti possano rispondere. La novità, che era stata anticipata lo scorso giugno, è arrivata recentemente anche su Instagram. Al momento, l’apertura di un canale WhatsApp non è consentita a chiunque, ma solo ad utenti selezionati. I primi ad essere scelti sono organizzazioni, istituzioni, enti, squadre sportive, creator e artisti. Tra gli italiani spiccano Vasco Rossi, l’Agenzia delle Entrate, la Croce Rossa Italiana, la Lega Basket Serie A, Nicolò Balini, la Regione Veneto, la Città di Roma, oltre a varie realtà mediatiche. Meta specifica che il servizio di trasmissione sarà il più privato possibile. I canali sono separati dalle chat e non è possibile vedere l’identità di chi vi entra, che potrà dare feedback grazie alle reazioni sui messaggi dell’admin.

