Nubifragio su Milano, strade allagate e vento forte: traffico in tilt anche per lo sciopero dei trasporti – I video

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano a partire dalle 18.30, con raffiche di vento e a tratti grandine che hanno coinvolto anche altre province lombarde, come Varese e Como. Traffico in tilt tra le strade del centro e in diversi tratti della tangenziale est, proprio mentre alla pioggia incessante si è aggiunta anche la chiusura della linea verde della metropolitana per lo sciopero dei trasporti. Ridotta invece la linea rossa, con i treni in viaggio solo tra Lotto e Villa san Giovanni. L’allerta meteo diramata dalla protezione civile durerà almeno fino a martedì mattina. Diversi semafori in tilt per la pioggia, come in viale Gioia-Lunigiana, dove il traffico è rimasto paralizzato a lungo. Occhi puntati sul torrente Seveso, dopo che la protezione civile ha avvertito che alle 19 ha raggiunto la soglia di attenzione.

