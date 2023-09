Allerta meteo a Milano, previsti temporali e raffiche di vento: chiusi tutti i parchi recintati

Bollino arancione per i temporali attesi in giornata. Divieto d’accesso al Sempione e a tutte le aree verdi recintate

Dalla mezzanotte di oggi 22 settembre sono attesi temporali di criticità arancione nella città di Milano. Allerta gialla invece per il rischio idrogeologico e idraulico. Il Comune corre ai ripari dopo il maltempo che ha colpito la città lo scorso luglio e in seguito alle previsioni metereologiche emesse dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Divieto d’accesso a tutti i parchi recintati, al Sempione e ai Giardini della Guastalla, e nella nota diffusa si consiglia anche prudenza: «Non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende».

I parchi chiusi

Un’ordinanza del 31 agosto dispone, in caso di allerta meteo, la chiusura di tutti i parchi dove sono ancora in corso le verifiche sulla stabilità degli alberi. Il Comune contava di finire la procedura di messa in sicurezza delle aree verdi entro il 30 settembre. Ciò vuol dire che per oggi l’ordinanza è ancora in vigore e per questo sarà vietato l’accesso ai seguenti parchi: Forlanini, Lambro, Trenno, Parco delle Cave, Ticinello, Monluè, Monte Stella, Parco della Lambretta, Parco Martiri delle Libertà Iracheni vittime del terrorismo, Cascina Bianca, Parco delle Favole, Parco Valentino Bompiani, Parco Guido Vergani. A questi si aggiungono tutti quelli recintati, tra cui, per esempio, il Sempione e i Giardini della Guastalla. Anche tutte le attività al loro interno dovranno chiudere i battenti. L’ordinanza infatti permette all’amministrazione di estendere le misure anche ai parchi finora non coinvolti nelle chiusure.

L’allerta arancione

L’allerta meteo arancione è stata diramata almeno fino a domani 23 settembre, quando sulla Lombardia dovrebbe tornare il sereno, come sottolinea la meteorologa della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Samantha Pilati: «Oggi in generale su tutta la Lombardia sono possibili fenomeni temporaleschi, in alcuni casi di forte intensità anche con importanti raffiche di vento di provenienza orientale, ma difficilmente saranno comparabili a quelli che si sono abbattuti sulla città lo scorso luglio. Domani il tempo sarà ancora instabile soprattutto nella prima fase della giornata, con possibili piogge o temporali ma verso sera assisteremo a un rapido miglioramento». Le temperature non scenderanno sotto i 20 gradi e dalla prossima settimana il termometro tornerà a salire fino ai 28 gradi.

