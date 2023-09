Rudy Giuliani sprofonda nei debiti, l’ex socio gli fa causa per le parcelle arretrate: «Paghi subito 1,3 milioni di dollari»

Rudy Giuliani, l’ex sindaco di New York e avvocato personale di Donald Trump, è stato citato in giudizio dal suo, di avvocato, che ora gli chiede indietro oltre 1,3 milioni di dollari di parcelle mai pagate. Secondo quanto riporta il Guardian, l’azione legale è stata intentata presso la Corte Suprema dello stato di New York da Robert J. Costello, socio di lunga data di Giuliani, assieme al quale ha svolto il ruolo di procuratore federale nella Grande Mela negli anni Settanta. «Questa azione mira semplicemente al pagamento di una fattura in sospeso per i servizi legali resi dai querelanti per un importo di 1.360.196,10 dollari», si legge nel documento presentato alla Corte suprema di New York.

La vicinanza a Trump

Dopo la sua carriera da uomo di legge, Giuliani è stato sindaco di New York tra il 1993 e il 2001, divenendo uno dei volti politici più noti degli Stati Uniti. Quando Trump è diventato presidente, Giuliani – oggi 79enne – lo ha affiancato come avvocato personale. Un incarico che gli ha creato non pochi problemi legali. Giuliani è stato infatti il braccio destro di Trump nella lunga e incendiaria battaglia per tentare di ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden. Nelle scorse settimane, l’ex primo cittadino di New York è stato incriminato insieme allo stesso Trump nell’ambito del processo che si sta svolgendo ad Atlanta.

I guai legali

Ma il processo in Georgia non è l’unico che Giuliani si ritrova ad affrontare. Il braccio destro di Trump deve fare i conti anche con una causa da 10 milioni di dollari da parte di un ex assistente che lo accusa di abuso di potere, furto di salario e molestie sessuali. Una condotta che ha portato l’Ordine degli avvocati di Washington a raccomandare la radiazione di Giuliani dall’albo. Di fronte a tutti questi guai giudiziari, l’ex sindaco di New York ha chiesto di essere rappresentato proprio dallo studio legale del suo ex socio Costello. Giuliani, si legge nella causa depositata nei giorni scorsi, «ha incaricato i querelanti di supervisionare più di 10 causa civili». Eppure, degli oltre 1,5 milioni di dollari chiesti dallo studio legale, Giuliani ne ha pagati solo 214mila.

Credits foto: EPA/Adam Gray | Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, durante l’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle del 2001 (11 September 2023)

