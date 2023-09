Finiscono a bastonate un’anatra agonizzante nel Foggiano, nel video gli sputi e le risate. Gli animalisti: «Una violenza pericolosa» – Il video

Un gruppo di giovanissimi accerchia un’anatra ferita a bordo strada e, appurato che non potrà volare via né allontanarsi, decide di prenderla a bastonate. Filmandosi mentre a turno infieriscono sull’animale. Il video registra gli sputi, le risate, i colpi. Poi fa il giro delle chat e dei gruppi privati e finisce nelle mani dell’associazione Lndc Animal Protection, che decide di denunciare alle forze dell’ordine – al momento contro ignoti – e sui social, pubblicando quel filmato. «Pensare che queste siano soltanto bravate o ragazzate è ingenuo e pericoloso, perché è ormai scientificamente provato che i soggetti che compiono questi atti in gioventù hanno grandi probabilità di replicarli in maniera sempre più violenta in età adulta, anche nei confronti delle altre persone», ha dichiarato la presidente dell’associazione, Piera Rosati. Secondo i denuncianti, il video sarebbe stato girato nel Foggiano, a Rodi Garganico. I ragazzi coinvolti sarebbero almeno quattro: se ne vedono tre girare intorno all’animale e colpirlo, un altro è dietro allo smartphone a riprendere. «L’uccisione di un animale è un reato punito dal codice penale con pene che vanno dai 4 mesi ai 2 anni», spiega l’avvocato dell’associazione Alessandra Itro, citando l’articolo 544-bis del codice. E gli fa eco Rosati: «Anche nel caso in cui l’animale fosse agonizzante non è giustificabile infierire su di esso, ma è preciso dovere prestare le prime cure e chiamare i soccorsi, chiedendo l’intervento dell’Asl veterinaria».

