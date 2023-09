Vivaro, esplode un ordigno bellico: morto un bambino di 10 anni, grave il nonno

Il bambino di 10 anni rimasto gravemente ferito nell’esplosione di un ordigno bellico avvenuta nel garage della casa in cui viveva è morto in ospedale per le gravi lesioni riportate. Anche il nonno è stato coinvolto nella deflagrazione ed è ora ricoverato in condizioni gravi nello stesso ospedale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il residuato bellico sarebbe stato trovato e portato in casa da un parente del bambino, forse dallo stesso anziano. Dopo l’esplosione, il bambino è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario arrivato sul posto, che hanno praticato una rianimazione in collaborazione con i vigili del fuoco e lo hanno poi trasferito in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Spilimbergo. In queste ore sono in corso i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

