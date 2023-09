Rimprovera dei ragazzi in auto perché sfrecciano vicino alla fermata del bus, 19enne pestato e investito ad Anzio: è grave

Il giovane si trova ricoverato in codice rosso nell’ospedale della cittadina a Sud di Roma. In fuga gli aggressori

È ricoverato in prognosi riservata un ragazzo di 19 anni pestato per strada ad Anzio, a Sud di Roma, e poi investito da un’auto. L’aggressione sarebbe avvenuta in piazza Cesare Battisti, dopo che il 19enne avrebbe rimproverato alcuni ragazzi a bordo di un’auto, perché passavano ad alta velocità vicino alla fermata degli autobus. Il gruppo, di cui non è ancora chiaro il numero dei componenti, è sceso dall’auto e ha picchiato il 19enne con calci e pugni. Una volta tornai a bordo del mezzo, hanno anche travolto il ragazzo. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere di sicurezza della zona per provare a risalire agli aggressori. Il 19enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Anzio.

