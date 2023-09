Lo spot della pesca sui genitori separati? A Simone Pillon piace: «Mostra la verità sul divorzio»

All’ex senatore della Lega Simone Pillon l’ultimo spot di Esselunga è piaciuto. Nel pieno delle polemiche per la pubblicità che vede protagonista una bambina di genitori separati, Pillon era stato tirato in ballo da diversi utenti sui social che accusavano lo spot di voler demonizzare il divorzio. Nel cortometraggio la piccola Emma si allontana nel supermercato mentre sta facendo la spesa con la mamma. A un certo punto prende una pesca che regalerà alla fine dello spot al padre, dicendo che è da parte della mamma. Il filmato per Pillon «mostra la verità, e cioè che i figli, anche in caso di separazione o divorzio, continuano a voler bene sia a mamma che a papà e speranzano che si vogliano bene anche tra di loro. Si chiama affetto parentale – conclude l’ex senatore – e non è antiquato né patriarcale».

Il commento di Pillon ha riacceso le polemiche sullo spot ormai diventato virale. E non mancano gli attacchi per la posizione dell’ex senatore: «Ci sono separazioni dovute a violenze e figli che hanno tutto il diritto di non rispettare più il genitore», gli fa notare un utente. Mentre altri fanno notare proprio a chi come Pillon osteggia il principio del divorzio: «Perché c’erano dubbi che proseguano a voler bene a entrambi? Salvo situazioni violente, ma comunque ci arrivate sempre dopo, se ci arrivate».

