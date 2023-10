MotoGp Giappone, gara interrotta dalla pioggia al 13esimo giro: vince Martin davanti a Bagnaia

In Giappone la gara viene sospesa e congelata al 13esimo giro, quando ne mancavano ancora 9, a causa delle condizioni della pista peggiorate velocemente per la troppa pioggia. La Direzione Gara ha interrotto il MotoGp una prima volta, fissando un orario di ripartenza. Alle 8.50 i piloti sono tornati in pista ma le condizioni erano nel frattempo peggiorate. L’acqua continuava a scendere e sul circuito si era ridotta anche la luce solare. Durante il nuovo giro di riscaldamento, Quartararo e Marc Marquez hanno alzato il braccio segnalando che non si potesse continuare. E così è stato: i giudici hanno sospeso definitivamente la gara, ed essendo stati completati più di metà dei giri, hanno convalidato la classifica parziale del 13esimo giro. A Motegi vince dunque Jorge Martin su Ducati Pramac, dietro di lui Pecco Bagnaia su Ducati e terzo Marc Marquez su Honda. In classifica piloti Bagnaia è primo con 3 punti di vantaggio su Martin.

