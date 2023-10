Bangkok, giovane spara in un centro commerciale. Tre morti e sette feriti – Il video

Un ragazzo, di appena 14 anni, ha sparato nel centro commerciale Siam Paragon a Bangkok ed è stato immediatamente arrestato dalla polizia. Ne corso dell’incursione, il giovane ha ucciso tre persone e ne ha ferite sette, almeno stando alle prime ricostruzioni. A dare l’allarme e spiegare l’accaduto sono stati i media thailandesi che hanno poi specificato che il giovane non ha opposto resistenza all’arresto. Circola una foto sui social (che pubblichiamo) in cui si vede un poliziotto che blocca un uomo, probabilmente l’attentatore, a terra, all’interno del centro commerciale. Attimi di panico per gli avventori che si sono riversati in strada o nascosti nei negozi e nei bagni del centro commerciale. Dopo l’arresto, le autorità thailandesi hanno diffuso la carta d’identita dell’arrestato, rivelando la giovane età dell’attentatore.

La foto del presunto attentatore, @theinsiderpaper

Leggi anche: